Павел Василенко

Дани Карвахаль сыграл в матче Ла Лиги между Реалом и Барселоной (2:1) в воскресенье, а во вторник его положили на операционный стол. Капитана Реала ждет еще несколько месяцев перерыва в игре.

Карвахаль вышел на поле на 72-й минуте последнего Эль Класико. Он оставался на поле до финального свистка, а после матча сообщил врачам клуба о боли в колене.

В понедельник Реал объявил, что у Карвахаля диагностировали расшатанность сустава правого колена, что вызывает боль и может привести к дальнейшим травмам. Карвахалю понадобилась операция, которую он перенес во вторник. Ему сделали артроскопию колена.

Реал объявил, что операция прошла успешно. Ожидается, что игрок начнет реабилитацию в ближайшие дни.

Опытному защитнику придется долго ждать возвращения на поле. По данным испанских СМИ, он может быть вне игры 2-3 месяца. Вероятно, он вернется не ранее следующего года.

Это будет очередное восстановление Карвахаля. Он вернулся к игре летом после разрыва крестообразных связок в прошлом сезоне. В этом сезоне он уже не играл из-за мышечной травмы.

Главному тренеру Реала Хаби Алонсо придется полагаться на Трента Александера-Арнольда или Федерико Вальверде на позиции крайнего защитника в отсутствие испанца. Англичанин возвращается после травмы, тогда как уругваец был вынужден завершить игру против Барселоны из-за травмы.