Правый защитник мадридского Реала Дани Карвахаль снова выбыл из строя и, по предварительным данным, не сможет выйти на поле как минимум полтора месяца.

У 32-летнего футболиста обнаружено подвижное суставное тело в правом колене - травма, полученная во время Эль-Классико против Барселоны, которое завершилось победой сливочных со счетом 2:1. Медицинский штаб клуба принял решение о проведении артроскопической операции, сообщает AS.

В официальном сообщении Реала отмечается, что после обследования капитану диагностировали проблемы с правым коленом, и в ближайшее время его ожидает артроскопия.

По информации испанских СМИ, сроки восстановления защитника составят от шести до десяти недель, что означает возможное отсутствие Карвахаля до конца 2025 года.

Отметим, что это уже третье повреждение футболиста за последние шесть месяцев — летом он восстанавливался после травмы крестообразной связки, а осенью пропускал встречи из-за проблем с икроножной мышцей.