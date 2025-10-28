В субботу, 1 ноября, в рамках 11-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на своем поле примет Валенсию.

За несколько дней до матча главный тренер Реала Хаби Алонсо решил включить в стартовый состав голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Планируется, что основной вратарь Тибо Куртуа получит отдых из-за плотного графика, однако это решение пока не окончательное.

Причина сомнений в том, что в предыдущем поединке против Барселоны (2:1) Лунина было удалено за участие в конфликте с соперниками, хотя весь матч он провел на скамейке запасных.

Алонсо поручил клубу обжаловать дисквалификацию украинца, поскольку Реал считает, что арбитр допустил ошибку относительно Лунина, сообщает DefensaCentral.

Победа над Валенсией позволит мадридцам укрепить позиции на вершине Ла Лиги и увеличить отрыв от Барселоны до пяти очков.