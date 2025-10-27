Мадридский Реал намерен оспорить красную карточку Андрея Лунина, которую украинский голкипер получил в конце Эль Класико против Барселоны (2:1).

Хотя Лунин остался на скамейке запасных, он был удален уже после финального свистка, когда на поле вспыхнула стычка между игроками обеих команд.

Как сообщает The Athletic, в мадридском клубе не понимают решения арбитра и собираются подать апелляцию. По словам источника, который находился рядом с событиями, украинец «увидел, как вся скамейка Барселоны двинулась в сторону Винисиуса и встал перед ним, чтобы защитить партнера».

Андрей Лунин пытался остановить конфликт между футболистами Реала и Барселоны, но в результате получил красную карточку от арбитра встречи.