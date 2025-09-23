Генеральный директор Жениса Айдин Кожахмет рассказал о будущем главного тренера команды из Астаны Андрея Демченко. Его слова приводит Sports24.

Украинский специалист получил предложения из Венгрии, Кипра и Польши.

Я знаю, что наш тренер интересен разным клубам Европы, но до конца сезона у него действует контракт. Ближе к концу чемпионата мы, конечно, обсудим перспективы - будем исходить из наших дальнейших планов и задач.

С Андреем Анатольевичем у нас прекрасная связь. Убежден, что здесь его все устраивает. Насколько клуб им доволен? Конечно, в его работе мы тоже видим много позитивного. Однако всем же известно, что в футболе нет ничего постоянного: Демченко может поступить такое предложение, от которого не откажешься. А пока мы сосредоточены на матче против Кайрата, - рассказал Кожахмет.