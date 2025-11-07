Легендарный тренер Волыни Виталий Кварцяный в интервью для BLIK.ua поделился мыслями о победе Шахтера над Брейдабликом (2:0) в третьем туре основного этапа Лиги конференций.

«Шахтёр очень старался, Бондаренко забил хороший первый гол. Но соперник явно был слабым, словно команда из украинской Первой или Второй лиги. Брейдаблик играл от обороны, но ничего не мог сделать с мячом. Командной игры в средней линии и на чужой половине поля у них не было.

Шахтёр в некоторых моментах тоже имел недостаток концентрации. Есть разные способы забивать голы, а они всё время хотят закатить мяч в ворота. Эта манера и тактика сохраняется у Шахтёра уже десятки лет. Более сбалансированная команда, которая имеет более высокое мастерство, чем Брейдаблик, создаст Шахтёру проблемы».