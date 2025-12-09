В 14-м туре чемпионата Италии Дженоа на выезде обыграла Удинезе со счетом 2:1, а один из голов забил центральный полузащитник команды Руслан Малиновский.

Спортивный журналист Андреа Карлино оценил выступление украинского хавбека в этом поединке и озвучил свою оценку его игры.

«Украинец реализовал пенальти с ледяной хладнокровностью снайпера, закрутив мяч левой ногой. Его атакующий стиль освещает игру «россоблу» вертикальными передачами, которые разрезают оборону Удинезе; он выводит Витинию на ударную позицию. Руслан зарабатывает ценные фолы и контролирует игру благодаря многолетнему международному опыту. Оценка – 7», – отметил журналист TMW Андреа Карлино.

В текущем сезоне Малиновский провел 13 матчей за клуб, забив два гола и оформив одну результативную передачу.