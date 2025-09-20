Павел Василенко

Жозе Моуринью официально занял должность главного тренера Бенфики. Португалец заменил Бруну Лаже, который лишился своей позиции после неожиданного поражения в первом туре Лиги чемпионов от Карабаха со счетом 2:3.

По словам журналиста Бена Джейкобса, контракт Моуринью содержит пункт, говорящий о том, что любая сторона может выйти из соглашения без финансовой компенсации в течение 10 дней после окончания текущего сезона.

Интересно, что Моуринью был уволен из Фенербахче после поражения от Бенфики в плей-офф Лиги чемпионов. Турецкий клуб согласился выплатить ему 15 миллионов евро компенсации за увольнение. Это означает, что «Особенный» за свою карьеру заработал более 100 миллионов евро только в виде компенсации.

За Бенфику выступают два украинца – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.