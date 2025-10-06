Полузащитник Динамо Назар Волошин, который отметился голом в ворота харьковского Металлиста 1925, поделился своими эмоциями после домашнего матча 8-го тура УПЛ, который завершился результативной ничьей 1:1.

«Чувствую негативные эмоции, потому что в последних играх мы не можем победить. Забиваем, но этого недостаточно, также, наверное, не хватило концентрации.

Пропущенный гол? Честно говоря, я не помню, всё произошло очень быстро. Я увидел, что игрок соперника был один, нанес удар в одно касание и забил гол. Нужно смотреть, разбирать эпизод, я не знаю, кто виноват.

Критика? Ничего особенного, работаем, настраиваемся каждый раз на победу, справляемся через труд,» — сказал Волошин для пресс-службы Динамо.