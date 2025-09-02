Павел Василенко

Директор по футболу английского Ноттингем Фореста Росс Вилсон высказался по поводу подписания трудового договора с опытным защитником национальной сборной Украины Александром Зинченко.

«Послужной список Александра говорит сам за себя. Он был важной частью чрезвычайно успешной команды Манчестер Сити и играл значительную роль в Арсенале в последние годы. Он принесет бесценный опыт в Ноттингем Форест, и мы рады, что именно он стал нашим последним новичком этим летом. Зинченко – отличное усиление, и мы уверены, что он окажет большое влияние как на поле, так и за его пределами», – сказал мистер Вилсон в интервью клубной пресс-службе «лесников».

В текущем сезоне украинский футболист еще не попадал даже в заявку Арсенала на первые три тура АПЛ.

Ноттингем Форест после трех туров имеет в активе четыре зачётных балла и занимает в турнирной таблице Английской Премьер-лиги десятое место.