Португальский журналист и футбольный комментатор Бруно Франсиско поделился подробностями о том, как наставник лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью оценивает игру Георгия Судакова.

Украинский полузащитник перешел к «орлам» в августе 2025 года из донецкого Шахтера. Стороны оформили сделку на правах аренды с включенной опцией обязательного выкупа по итогам сезона 2025/26.

«Моуринью никогда не хотел и не хочет видеть Судакова и Шельдерупа в стартовом составе; их появление было обусловлено обстоятельствами. Травма Энцо, и особенно травма Риоса, открыли этот путь.

Остается только смотреть, что Жозе будет делать дальше после того, как вернутся игроки, которые больше подходят под его стиль», – написал журналист в социальных сетях.