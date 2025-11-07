Английский Борнмут заинтересовался защитником сборной Украины и игроком Эвертона Виталием Миколенко. Как сообщает Sportsboom, клуб из Премьер-лиги планирует усилить позицию левого защитника зимой после потери Милоша Керкеcа, который летом перешел в Ливерпуль.

«Вишни» считают украинского футболиста идеальным вариантом для трансфера, однако осуществить сделку будет непросто. Эвертон не готов расставаться со своим защитником, которого в клубе считают одним из важнейших игроков основы.

Кроме того, главный тренер Дэвид Мойес стремится сохранить Миколенко в команде, а руководство клуба уже работает над новым контрактом, который позволит продолжить сотрудничество с украинцем на несколько сезонов вперед.

Нынешнее соглашение 25-летнего футболиста с Эвертоном действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Миколенко провел девять матчей во всех турнирах и продолжает оставаться ключевой фигурой в системе команды.

Напомним, Виталий Миколенко, а также экс-игрок Борнмута Илья Забарный, в составе сборной Украины сыграют решающие матчи отбора на чемпионат мира 2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).