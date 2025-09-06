Павел Василенко

Сборная Франции начала квалификационный отбор на чемпионат мира-2026 наилучшим образом, победив в Польше Украину благодаря голам Мишеля Олизе и Килиана Мбаппе (0:2). Но, несмотря на победу, главный тренер французов Дидье Дешам имеет две травмы в атаке: игроков ПСЖ Усмана Дембеле и Дезире Дуе.

Хотя Дуе хромал, когда выходил со стадиона, кажется, что для 28-летнего нападающего ситуация серьезнее. У Дембеле травма правого бедра, из-за которой он будет вынужден покинуть тренировочный сбор сборной Франции, и поэтому не будет участвовать в матче против Исландии во вторник на «Парк де Пренс». По данным L'Équipe, одноклубнику украинского защитника Ильи Заборного уже назначено МРТ.