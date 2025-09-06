Защитник сборной Украины Юхим Конопля выразил свои впечатления после стартового поединка отбора к чемпионату мира 2026 года, в котором команда Сергея Реброва уступила Франции со счетом 0:2.

«Ну конечно: суперкачественные игроки. Очень тяжело играть в обороне, но все старались, пытались. Все видели, что у нас даже были свои моменты. Думаю, все понимали, что Франция – сильная команда.

Сергей Станиславович Ребров в первую очередь говорил, и все это знали, что французы очень сильны в атаке, и нам нужно будет работать максимально организованно. Жаль, что пропустили быстрый гол, но хорошо, что после этого не пропустили еще. Все понимали, что игра будет быстрой: нам тренер говорил, и мы это понимали», – сказал Конопля для Суспильне Спорт.