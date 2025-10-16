Во французском ПСЖ отреагировали на резкое заявление российского вратаря Матвея Сафонова, который выразил недовольство отсутствием игровой практики.

По информации Goal.com, высказывания голкипера вызвали заметный резонанс в раздевалке клуба. Источники подчеркивают недовольство руководства, которое считало, что такие публичные заявления могут негативно повлиять на атмосферу в команде.

Ранее Сафонов не исключал возможности смены клуба. Одной из причин стало усиление роли украинского защитника Ильи Забарного, который быстро закрепился в основе и не поддерживает контактов с россиянином.

В этом сезоне Сафонов пока не сыграл ни одного официального матча за ПСЖ.