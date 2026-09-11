Павел Василенко

16 сентября во Львове состоится большая пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Андреа Мальдеры. Во время мероприятия наставник объявит состав команды на четыре будущих матча Лиги наций.

По словам инсайдера Игоря Бурбаса, в список игроков попадёт несколько новичков. В частности, вызов в сборную Украины получит форвард бельгийского Андерлехта Данило Сикан. Также в составе будут Матвей Пономаренко, Роман Яремчук, Артем Довбик и Владислав Ванат.

«Есть Андрей Ярмоленко в списке. Из новичков будет Илья Крупский из ФК Харьков, Александр Драмбаев из ЛНЗ, а также Иван Варфоломеев, который выступает в Чемпионшипе за Линкольн, и Максим Хлань из польского Гурника», – сообщил Бурбас в своей программе на ютуб-канале.

Напомним, в рамках обновлённого международного календаря УЕФА национальные сборные проведут четыре матча в течение одного международного окна. Украина сыграет с Венгрией 25 сентября, с Грузией 28 сентября, с Северной Ирландией 2 октября и с Венгрией 5 октября.

Мальдера официально возглавил сборную Украины 18 мая 2026 года. Контракт итальянца рассчитан на два года с возможностью продления.