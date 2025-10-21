В седьмом туре итальянской Серии А команды продемонстрировали крайне низкую результативность, ведь за весь игровой день 20 клубов забили всего 11 мячей.

Этот показатель стал самым низким за всю историю турнира, начиная с момента, когда в чемпионате приняли участие 20 команд. Тур стартовал в субботу двумя безголевыми ничьими - Лечче сыграл с Сассуоло, а Пиза разделила очки с Вероной. В воскресенье к ним присоединились еще два матча без голов - Дженоа против Пармы и Аталанта против Лацио.

Кроме того, такие гранды как Наполи, Рома, Ювентус и Кальяри также не смогли поразить ворота соперников. Лишь заключительные встречи тура немного улучшили статистику: Милан и Фиорентина забили трижды на двоих, а Кремонезе с Удинезе разошлись миром 1:1.

Таким образом, был побит прежний антирекорд результативности в 13 голов, установленный ранее в сезонах 2010, 2018 и 2022 годов.