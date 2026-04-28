Стало известно, кто обслужит матч Шахтер — Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций
Игра состоится 30 апреля
около 1 часа назад
Первый поединок 1/2 финала Лиги конференций между донецким Шахтёром и английским Кристал Пэлас обслужит немецкая бригада арбитров.
Главным рефери назначен опытный Феликс Цвайер.
Матч состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, на пути к полуфиналу подопечные Арды Турана выбили из турнира нидерландский АЗ.
