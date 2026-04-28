Ворскла на грани банкротства: клуб просит бизнес о помощи
Клуб из Полтавы опубликовал открытое обращение к бизнес-сообществу
около 3 часов назад
Полтавская Ворскла оказалась на грани исчезновения из-за критической финансовой ситуации. Пресс-служба клуба опубликовала официальное обращение к болельщикам и бизнес-сообществу с просьбой о помощи, чтобы избежать процедуры банкротства и сохранить легендарный клуб на футбольной карте Украины.
В Полтаве подчеркивают, что в настоящее время клуб выживает благодаря взносам небезразличных фанатов, однако для стабильного функционирования необходима поддержка серьёзных партнёров.
Сегодня ФК Ворскла переживает один из самых сложных периодов в своей многолетней истории. Но мы верим, что каждый кризис — это вызов, который можно преодолеть только вместе.
Обращение к бизнесу: Сейчас мы обращаемся к предпринимателям и лидерам мнений. Поддержка футбольного клуба сегодня — это не просто спонсорство, это инвестиция в социальную стабильность, поддержка молодежи и сохранение спортивного наследия. Мы не имеем права позволить легендарному клубу исчезнуть с карты украинского футбола. Давайте вместе сохраним бело-зеленые цвета на футбольных аренах Украины. Ворскла — это мы.
Легендарный украинский клуб на грани исчезновения. Команда организовала акцию прямо во время матча.
