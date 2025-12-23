Вальверде оценил сенсационное поражение Атлетика в матче против Эспаньола
Специалист высказался о турнирном положении команды
около 5 часов назад
Главный тренер Атлетика из Бильбао Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 17-го тура Ла Лиги против Эспаньола, в котором его команда уступила со счетом 1:2.
Специалист подчеркнул, что, несмотря на отсутствие голов со стороны нападающих, атакующая линия действовала активно и регулярно создавала моменты, которые вселяли оптимизм.
«В конце концов, мы давили, но не смогли отыграться. Это тяжелое поражение, поскольку оно означает, что теперь мы далеки от тех позиций, на которых хотим быть. Мы должны смотреть вперёд и настаивать на своём, другой формулы нет. Впереди ещё много матчей», — цитирует слова тренера издание AS.
После этого тура Эспаньол располагается на пятом месте турнирной таблицы, набрав 33 очка. Атлетик Бильбао с 23 баллами идет восьмым.