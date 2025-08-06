Ван Дейк провел встречу с Ферстаппеном и другими известными нидерландцами
Звезды собрались за круглым столом
около 2 часов назад
Вирджил ван Дейк/фото - getty
Защитник Ливерпуля и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк встретился со своим соотечественником, действующим чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном. К дружной компании также присоединился всемирно известный диджей Мартин Гаррикс.
Ферстаппен поделился общим фото с обеда.
Напомним, Ферстаппен занял девятое место на Гран-при Венгрии. Победу в той гонке одержал Ландо Норрис из Макларена. В общем зачете Макс сейчас идет третьим, имея 187 очков. Гран-при Нидерландов, который станет домашним для Ферстаппена, пройдет с 29 по 31 августа.
Вирджил ван Дейк из-за болезни пропустил двухматчевое контрольное противостояние с Атлетиком Бильбао (4:1, 3:2).