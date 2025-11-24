Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен подвел итоги матча 13 тура УПЛ против Вереса (2:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Что касается первого тайма, то мы забили два хороших гола. Думаю, что создали ещё несколько моментов, чтобы забить третий и четвёртый мяч. Также должен отметить, что Маханьков выручил свою команду в одной-двух ситуациях очень хорошими сейвами, которые могли изменить ход первого тайма.

Но в общем мы играли хорошо, контролировали мяч и создавали много шансов. Нужно было быть точнее в завершении атак, в моментах на флангах, где Мендоса за счет скорости убегал, где Максим Задерака выходил один на один с вратарём. Это должны были быть голы.

Я считаю, что мы не потеряли концентрацию, а потеряли дисциплину в тех двух эпизодах, когда пропустили. Во время первого гола были слишком вовлечены в атаку всем левым флангом, и там образовалась свободная зона. Мы создали сложную ситуацию для трёх других защитников - и всё же, думаю, они должны были действовать умнее: закрывать все зоны, чтобы не пропустить.

Второй гол - это эпизод, о котором мы говорили в перерыве: когда соперник движется вперёд с мячом. Мы должны встречать его, сбивать темп атаки или заставлять отдать передачу. В том эпизоде дали сопернику возможность пробить по воротам.

Считаю, мы хорошо подготовились к этой команде. Особенно это было видно в первом тайме, когда мы контролировали игру и должны были забивать больше. Но в результате пропустили два гола. Возможно, это нехватка опыта. После перерыва тоже были моменты, но их уже было недостаточно, чтобы выиграть этот матч, - объяснил ван Леувен.