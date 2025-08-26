«Волнующий момент». Легионер хавбек дебютировал за Кривбасс
Израильтянин поделился эмоциями после первого матча за украинский клуб
около 2 часов назад
Полузащитник Кривбаса Бар Лін поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче 1/32 финала Кубка Украины против Куликова (3:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Начало было довольно сложным, но затем мы взяли игру под контроль. Контролировали темп и сделали свое дело. Да, мы выполнили свою задачу.
Для меня это очень волнительный момент – дебют в стартовом составе за «Кривбасс». Перед игрой немного нервничал, но когда вышел на поле, все стало естественным, уверенным. Мы сделали то, что должны были сделать - это самое главное.
Забитые мячи? Это были очень сильные эмоции. Я был счастлив – забить два мяча, это невероятное ощущение. Надеюсь, что смогу делать это еще много раз, не только сегодня.
Патрик ван Леувен и Ори Давид сказали, что есть вещи, которые мне еще нужно улучшить. Но они рады за меня – что я смог забить два гола. В то же время, они подчеркнули, что есть над чем работать - над конкретными аспектами игры.
Мой первый гол в карьере был похож на третий в этом матче. Я люблю бить издалека, из-за пределов штрафной. Надеюсь, еще не раз смогу так забить – в составе «Кривбасса».
Напомним, два представителя Кривбаса вошли в символическую сборную третьего тура УПЛ.