Полузащитник Кривбаса Бар Лін поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче 1/32 финала Кубка Украины против Куликова (3:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Начало было довольно сложным, но затем мы взяли игру под контроль. Контролировали темп и сделали свое дело. Да, мы выполнили свою задачу.

Для меня это очень волнительный момент – дебют в стартовом составе за «Кривбасс». Перед игрой немного нервничал, но когда вышел на поле, все стало естественным, уверенным. Мы сделали то, что должны были сделать - это самое главное.

Забитые мячи? Это были очень сильные эмоции. Я был счастлив – забить два мяча, это невероятное ощущение. Надеюсь, что смогу делать это еще много раз, не только сегодня.

Патрик ван Леувен и Ори Давид сказали, что есть вещи, которые мне еще нужно улучшить. Но они рады за меня – что я смог забить два гола. В то же время, они подчеркнули, что есть над чем работать - над конкретными аспектами игры.

Мой первый гол в карьере был похож на третий в этом матче. Я люблю бить издалека, из-за пределов штрафной. Надеюсь, еще не раз смогу так забить – в составе «Кривбасса».