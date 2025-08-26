Полузащитник Кривбасса Егор Твердохлеб после своего гола в матче 1/32 финала Кубка Украины против Куликова (3:0) объяснил снижение своей результативности в новом сезоне. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

В целом оцениваю игру позитивно. Есть победа, мы идем дальше, в 1/16 финала, это самое главное. Мы ожидали непростой матч, и он таким и оказался. До перерыва было несколько сложно, во втором тайме предложили высокий темп сопернику и смогли быстро забить.

Тренеры просили продолжать в том же духе, продолжать давить на ворота. Только добавить в темпе. В первом тайме где-то играли не так быстро. Из-за этого соперник успевал перестраиваться. Поэтому моментов было не так много. Из-за этого и счет 0:0. Хорошо, что быстро удалось отличиться во второй половине и довели дело до логического завершения.

Первый гол в новом сезоне? Когда игрок забивает, он становится более уверенным. Поэтому, надеюсь, этот мяч добавит мне сил. Чтобы я наконец смог забить и в чемпионате. Но, стоит отметить, что в этом сезоне у меня несколько другие функции на поле по сравнению с прошлым. Поэтому в первую очередь я выполняю наставления тренера. Делаю то, что он просит.

Кубок – это такая вещь, что здесь любая команда может настроиться на один матч и выдать «игру жизни». Поэтому готов сыграть с любым в следующем раунде.