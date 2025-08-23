Бывший вратарь Вереса Богдан Когут раскрыл свои функции на должности спортивного директора Феникс-Мариуполя из Первой лиги.

В соглашении с Вересом был пункт, по которому летом со мной его могли разорвать. Я где-то уже был готов к тому, что клуб, наверное, решит омолаживать команду. Вот и все.

Какие могут быть обиды? Мне сразу это донесли. Конечно, я хотел бы еще поиграть до зимы, а потом что-то себе думать. Надеин решил так. Я со всеми в Вересе расстался в прекрасных отношениях. Мы поддерживаем связь, общаемся и имеем хороший диалог.

Функции в Феникс-Мариуполе? Быть связующим звеном между руководством и тренерским штабом, искать футболистов. В общем – развивать клуб и делать так, чтобы о нем больше говорили.

У президента есть амбиции. Хотим открыть свою академию. Сейчас ведем переговоры. Возможно, получится. Потихоньку будем двигаться. Еще год назад команда играла только на область, а Первая лига – совершенно другой уровень. Поэтому работы много. Буду делать все от себя зависящее.

Мне в целом интересно поработать на новой для себя работе. Что касается целей, то, повторюсь, делать так, чтобы о клубе как можно больше говорили в Украине и он радовал своих болельщиков усердной игрой и победами.

Верите? Даже не говорили о времени сотрудничества. Просто подписал договор и все. Сколько будет нужно, столько и буду работать, – сообщил Когут в интервью «Украинскому футболу».