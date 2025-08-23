Бывший вратарь Вереса раскрыл, чем будет заниматься на посту спортдира клуба Первой лиги
Когут неожиданно, не завершив карьеру футболиста, получил менеджерскую должность
Бывший вратарь Вереса Богдан Когут раскрыл свои функции на должности спортивного директора Феникс-Мариуполя из Первой лиги.
В соглашении с Вересом был пункт, по которому летом со мной его могли разорвать. Я где-то уже был готов к тому, что клуб, наверное, решит омолаживать команду. Вот и все.
Какие могут быть обиды? Мне сразу это донесли. Конечно, я хотел бы еще поиграть до зимы, а потом что-то себе думать. Надеин решил так. Я со всеми в Вересе расстался в прекрасных отношениях. Мы поддерживаем связь, общаемся и имеем хороший диалог.
Функции в Феникс-Мариуполе? Быть связующим звеном между руководством и тренерским штабом, искать футболистов. В общем – развивать клуб и делать так, чтобы о нем больше говорили.
У президента есть амбиции. Хотим открыть свою академию. Сейчас ведем переговоры. Возможно, получится. Потихоньку будем двигаться. Еще год назад команда играла только на область, а Первая лига – совершенно другой уровень. Поэтому работы много. Буду делать все от себя зависящее.
Мне в целом интересно поработать на новой для себя работе. Что касается целей, то, повторюсь, делать так, чтобы о клубе как можно больше говорили в Украине и он радовал своих болельщиков усердной игрой и победами.
Верите? Даже не говорили о времени сотрудничества. Просто подписал договор и все. Сколько будет нужно, столько и буду работать, – сообщил Когут в интервью «Украинскому футболу».
Когут также сообщил о планах на карьеру игрока.