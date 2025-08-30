Сергей Стаднюк

В четвертом туре украинской Премьер-лиги Кривбасс на своем поле одолел Оболонь.

Матч начался с задержкой на 20 минут в связи с объявленной воздушной тревогой. Первый тайм прошел без забитых мячей, а перелом в игре наступил после перерыва.

Свой бомбардирский счет в чемпионате открыл Твердохлеб. Сначала он отметился с игры, а позже реализовал пенальти. Эти два гола позволили Кривбассу одержать победу. На последних минутах Теслюк сократил отставание до минимума. Однако более времени уже не хватило.

Кривбасс после стартового провала одержал третью победу подряд и набрал 9 очков. Оболонь пропустила вперед конкурента, потерпев первое поражение в сезоне. У киевлян 7 баллов.

УПЛ, четвертый тур

Кривбасс – Оболонь 2:1

Голы: Твердохлеб, 59, 70 (пен.) – Теслюк, 87

Кривбасс: Кемкин, Боржес, Юрчец, Виливальд, Конате, Мендоса, Лин (Шевченко 83), Араухо, Твердохлеб (Бекавац 83), Задерака, Парако (Каменский 64)

Оболонь: Федоровский, Шевченко, Суханов (Пасич 46), Дубко, Курко, Семенов, Черненко (Прокопенко 60), Чех (Кулаковский 77), Слободян, Нестеренко (Черный 72), Устименко (Теслюк 60)

Предупреждения: Конате, Твердохлеб, Араухо – Чех