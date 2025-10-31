В пятницу, 31 октября, состоится матч 11-го тура Ла Лиги, в котором встретятся Хетафе и Жирона. Игра пройдет на стадионе Coliseum Alfonso Pérez, начало в 22:00 по киевскому времени.

С первых минут в составе каталонцев выйдут украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков, тогда как голкипер Владислав Крапивцов начнет встречу в запасе.

Крапивцов в этом сезоне провел три матча, в которых пропустил восемь мячей. Цыганков отметился одним голом и одной результативной передачей в пяти матчах. Ванат имеет в активе три забитых мяча и один ассист в восьми матчах.

После десяти туров Жирона замыкает таблицу чемпионата, имея в активе лишь семь очков.