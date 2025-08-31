Главный наставник каталонской Жироны Мичел после поединка против Севильи (0:2) в третьем туре чемпионата Испании прокомментировал возможный переход украинского нападающего Владислава Ваната из киевского Динамо.

«Ванат? Я ни с кем не разговаривал. Мне сказали, что он был на стадионе, завтра будет с нами, но у меня нет новостей о том, что он уже подписал контракт или что сделка завершена. Если он здесь, надеюсь, что в итоге присоединится, но я этого не знаю».

В составе Жироны уже есть два представителя Украины — Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов. Однако в матче против андалусийцев оба отсутствовали: Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, а Крапивцов уступил место в воротах Пауло Гассанице.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство Жироны уже активировало клаусулу Ваната и перечислило Динамо 20 миллионов евро.