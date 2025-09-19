Ванат оценил результативный дебют за Жирону
Владислав взялся за дело в первом же матче
около 1 часа назад
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат во время официальной презентации в новом клубе поделился впечатлениями после дебюта в матче 3 тура Ла Лиги против Сельты (1:1).
Забить гол в день дебюта было очень эмоционально, но я не ставлю перед собой цель забить определенное количество голов. Правда, я постараюсь забить как можно больше. Я хочу помочь команде во всем, чем могу, - рассказал Ванат.
Бетис – Сосьедад, Лион, а также команда Гармаша и Рыбалки. Трансляции матчей 19 сентября.