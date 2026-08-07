Павел Василенко

Жирона не смогла одержать победу в контрольном матче против Сабаделя, завершив встречу со счетом 2:2.

В стартовом составе каталонской команды вышел украинский нападающий Владислав Ванат, который стал самой заметной фигурой в составе хозяев. Уже на 17-й минуте нападающий отдал точную передачу на Джастина Гарсию, который открыл счет в поединке.

В начале второй половины игры гости восстановили равновесие, однако вскоре Жирона снова вышла вперед. Ванат хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар и записал на свой актив еще и забитый мяч.

Под конец встречи каталонцы остались в меньшинстве после удаления Давида Лопеса на 80-й минуте. Команда долгое время удерживала минимальное преимущество, однако уже в компенсированное время Родри после навеса головой отправил мяч в сетку и установил окончательный счет – 2:2.

Еще двое украинцев, Владислав Крапивцов и Александр Пищур, весь матч провели на скамейке запасных.

В то же время Виктор Цыганков уже в пятый раз подряд не попал в заявку Жироны, что лишь усиливает разговоры о возможном уходе украинского вингера во время летнего трансферного окна.

Товарищеский матч

Жирона – Сабадель – 2:2

Голы: Джастин, 17, Ванат, 58 (пенальти) — Форнес, 47, Родри, 90+3.