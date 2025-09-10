Павел Василенко

Владислав Ванат, нападающий сборной Украины, уже совсем скоро может провести свой первый матч в футболке Жироны. Наставник каталонцев Мичел планирует выпустить 22-летнего украинца в стартовом составе на поединок четвертого тура Ла Лиги против Сельты.

По информации AS, испанский тренер готов сразу дать шанс всем новичкам, которые присоединились к команде в конце трансферного окна. Кроме Ваната, с первых минут могут выйти также хорватский вратарь Доминик Ливакович и марокканский хавбек Аззадин Унаху.

Причина быстрой интеграции новичков – неудачное начало Жироны. Каталонцы проиграли все три стартовых матча чемпионата и оказались на последнем месте в турнирной таблице без единого очка. Команде срочно необходимы свежие идеи и новая энергия.

Поединок Сельта – Жирона состоится 14 сентября в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, Ванат перешел из киевского Динамо в Жирону за 17 миллионов евро. В испанском клубе он присоединился к двум другим украинцам – вингеру Виктору Цыганкову и вратарю Владиславу Крапивцову.

Для Ваната это шанс не только дебютировать в Ла Лиге, но и сразу помочь команде подняться с дна таблицы.