Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился анализом ничьи в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).

Мы с Алиевым давно вместе не смотрели матчи, а тут собрались и такой «подарочек» от сборной получили – ничья против Азербайджана. Смотрели молча друг на друга и переглядывались в недоумении.

Тут и сказать особо нечего. Я не любитель особенно критиковать, у нас есть много экспертов, которые подберут нужные слова и без меня. Я ставил на минимальную победу Украины, потому что понимал, что легко нам не будет, как многим казалось.

А Тамила [девушка Артема – прим.] болела за своих родственников, потому что у нее азербайджанские корни, так что она довольна результатом 😁. Тамила мне еще вчера сказала, что будет ничья. Я ей ответил: «Не смеши. Если мы Азербайджан не обыграем, то кого тогда побеждать?». Теперь будет смеяться надо мной, ждет меня на ужин уже 😁.

Шутки шутками, но игра нашей сборной – это несерьезно. Команда не создала ни одного стопроцентного момента.

Думаю, пенальти на Ванате был. Соперник положил руку на плечо и немного оттянул майку. Но зачем Ванат начал хвататься за лицо, когда упал?! Возможно, из-за этого арбитр и изменил свое решение. Если ты рисуешь, то хотя бы за лицо не хватайся. Есть мастер-класс по кулинарии, еще по чему-нибудь, а я буду проводить для него мастер-класс по рисованию 😁.

Пенальти в наши ворота? При таких подачах в штрафную площадь обычно все убирают руки за спину. Они же знают, что есть ВАР. Я не хочу называть фамилию, но футболист играет в АПЛ, был в Ман Сити и Арсенале, как он мог допустить такую ошибку и выставить руки, – сказал Милевский в интервью BLIK.ua.