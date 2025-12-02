Форвард Джейми Варди отличился яркой игрой в Серии А, оформив свой первый дубль за Кремонезе в победном матче против Болоньи со счетом 3:1.

38-летний футболист с улыбкой отметил, что прохладная погода в Болонье помогла ему почувствовать себя как дома. Этот матч принес Варди не только первый дубль в итальянской лиге, но и звание лучшего игрока встречи.

Нападающий подчеркнул значимость командного результата и похвалил своих партнеров за сплоченность и стремление к успеху, отметив, что быстро адаптировался к жизни в Италии.

«Нам просто не хватало немного дождя, и это была бы типичная игра среди недели в Великобритании. Было замечательно забить два гола, но самое важное было получить три очка и продолжать прогресс. Все нацелены на одну волну, и все стремятся двигаться вперед, чтобы к концу сезона у нас был успешный год», - сказал Варди для Football Italia.



