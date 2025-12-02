Варди прокомментировал дубль в ворота Болоньи: «Самое важное было получить три очка»
Опытный нападающий помог Кремонезе одержать победу
около 8 часов назад
Форвард Джейми Варди отличился яркой игрой в Серии А, оформив свой первый дубль за Кремонезе в победном матче против Болоньи со счетом 3:1.
38-летний футболист с улыбкой отметил, что прохладная погода в Болонье помогла ему почувствовать себя как дома. Этот матч принес Варди не только первый дубль в итальянской лиге, но и звание лучшего игрока встречи.
Нападающий подчеркнул значимость командного результата и похвалил своих партнеров за сплоченность и стремление к успеху, отметив, что быстро адаптировался к жизни в Италии.
«Нам просто не хватало немного дождя, и это была бы типичная игра среди недели в Великобритании. Было замечательно забить два гола, но самое важное было получить три очка и продолжать прогресс.
Все нацелены на одну волну, и все стремятся двигаться вперед, чтобы к концу сезона у нас был успешный год», - сказал Варди для Football Italia.
