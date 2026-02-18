Варфоломеев забил дебютный гол в Англии. Видео
Линкольн мчится в Чемпионшип
23 минуты назад
Иван Варфоломеев / Фото - Getty Images
Хавбек молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев отметился дебютным голом за Линкольн Сити.
Варфоломеев помог своему клубу разгромить Нортгемптон (4:0) в 32 туре Лиги 1.
Благодаря этой победе Линкольн набрал 65 очков в Лиге 1 и сохранил проходную вторую позицию. Отставание от лидера, Кардиффа, составляет четыре балла, так что команда продолжает борьбу за повышение в классе и чемпионство.
