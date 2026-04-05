Луческу ввели в искусственную кому после инфаркта миокарда
После госпитализации специалист перенес серию хирургических вмешательств
около 12 часов назад
Бывший главный тренер сборной Румынии, Шахтера и Динамо Мирча Луческу находится в критическом состоянии. 80-летнего специалиста госпитализировали в отделение интенсивной терапии после инфаркта миокарда.
Состояние тренера ухудшилось из-за тяжелой аритмии, что вынудило врачей ввести его в состояние искусственной комы.
Иногда в футболе бывают моменты, когда счет на табло уже не имеет значения, и единственная победа, за которую мы боремся, — это победа жизни. Мы — команда, одно сердце, и оно бьется для вас! Мы хотим дать вам всю необходимую энергию и силу. Боритесь, мистер Луческу!
Экс-тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу потерял сознание на тренировочной базе.
