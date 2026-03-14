ЛНЗ виходить на перше місце УПЛ після перемоги над Александрией
В составе победителей забили Путря и Ассинор
около 2 часов назад
ЛНЗ победил Александрию в матче 20-го тура УПЛ.
Хозяева открыли счет на 35-й минуте — Илья Путря уверенно реализовал пенальти. Во втором тайме Александрия активизировалась, однако вратарь ЛНЗ Алексей Паламарчук несколько раз спас команду. Точку в матче на 90-й минуте поставил Марк Ассинор, завершивший контратаку после передачи Евгения Пастуха.
УПЛ. 20-й тур
Голы: Путря, 35, с пен., Ассинор, 90
Удаление: Кастильо, 90+4
Благодаря этому успеху ЛНЗ набрал 43 очка, столько же у Шахтера, который имеет матч в запасе. Александрия остается в зоне вылета.
