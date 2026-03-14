Полесье вернуло себе третье место в УПЛ после уверенной победы над Кривбассом
В составе победителей отличились Краснопир и Назаренко
около 1 часа назад
Фото: ФК Кривбасс
Полесье одержало уверенную победу над Кривбассом в матче 20-го тура УПЛ.
Счет в Житомире был открыт на 34-й минуте — нападающий Игорь Краснопир эффектно перебросил голкипера гостей Александра Кемкина. На 75-й минуте Александр Назаренко укрепил преимущество хозяев, установив окончательный результат.
УПЛ. 20-й тур
Голы: Краснопир, 34, Назаренко, 75
Благодаря этой победе Полесье имеет в активе 39 очков и снова обошло Динамо в борьбе за третье место. Кривбасс с 31 баллом остается на пятой позиции в турнирной таблице.
