Павел Василенко

Целая эпоха в Тоттенхэме завершилась. Клуб официально подтвердил уход Даниэля Леви с поста председателя правления.

Леви стал руководителем Тоттенхэма в феврале 2001 года. Его долгое пребывание на посту было наполнено взлетами и падениями. Самым ярким событием сезона стало строительство стадиона «Тоттенхэм Хотспур». Стадион открылся в 2019 году, его вместимость – 62 850 зрителей.

Тоттенхэм, безусловно, зарекомендовал себя как один из ведущих брендов на Британских островах, участвуя в европейских соревнованиях в 18 из последних 20 сезонов.

Лондонцы долго боролись за победы в трофеях. С 2008 по 2025 год длилась засуха. Она завершилась в прошлом сезоне, когда команда Анже Постекоглу выиграла Лигу Европы.

Австралиец потерял работу после того, как Тоттенхэм занял 17-е место в Английской Премьер-лиге. Томас Франк возглавил команду несколько недель назад.

В Тоттенхэме объявлено о значительных изменениях. Даниэль Леви ушел с поста председателя правления после почти 25 лет работы.

«Я горжусь работой, которую мы выполнили вместе с другими должностными лицами и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в мирового лидера, способного соревноваться на самом высоком уровне. Более того, мы создали сообщество. Мне повезло работать с одними из самых выдающихся людей в футболе. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Это не всегда был легкий путь, но мы достигли значительного прогресса. Я буду и дальше горячо поддерживать этот клуб», – сказал Леви.

В Тоттенхэме подчеркнули, что никаких изменений в структуре собственности клуба не произошло.