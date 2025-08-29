Тоттенхэм договорился с РБ Лейпциг о переходе полузащитника Хави Симонса за 60 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий клуб одобрил официальное предложение лондонцев после того, как сам игрок выразил желание перейти в Английскую Премьер-лигу.

Ожидается, что уже сегодня стороны завершат согласование условий личного контракта, а медицинское обследование Симонса пройдет в ближайшее время. После этого трансфер станет официальным.

В прошлом сезоне Хави провел 33 матча, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач. Ранее сообщалось, что экс-тренер Тоттенхэма Постекоглу может вернуться в АПЛ.