Сергей Разумовский

Аналитики Opta считают ПСЖ главным фаворитом финала Лиги чемпионов против Арсенала. По их расчетам, именно команда из Парижа имеет более высокие шансы оставить за собой трофей и повторно стать чемпионом Европы.

Согласно расчетам компании, вероятность того, что ПСЖ защитит титул, составляет 56%. При этом более 43% аналитики отводят на победу парижан уже в рамках основного времени. Это означает, что французский клуб оценивают как более вероятного победителя не только во всем матче, но и в первой, наиболее регулярной части игры.

Прогноз на результат основного времени финала

43.5% — победа ПСЖ

29.7% — победа Арсенала

26.8% — ничья

Финальный матч главного еврокубка сезона начнется в 19:00 по киевскому времени. Для ПСЖ это шанс подтвердить свой статус действующего обладателя титула, тогда как Арсенал будет стремиться впервые в истории выиграть Лигу чемпионов.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что Арсенал заслуженно стал чемпионом Англии. Вместо этого наставник «канониров» Микель Артета раскрыл простой рецепт успеха в финале Лиги чемпионов.

