Верес очистит состав перед зимними сборами
Несколько футболистов покинут Ровно
около 1 часа назад
Фото - НК Верес
Верес во время зимнего перерыва расстанется с группой футболистов, сообщает «ТаТоТаке».
Следом за ветераном Валерием Кучеровым в клубе попрощаются с защитником Назаром Балабой, вингером Сергеем Стенем.
Неопределенной остается судьба камерунского легионера Самуэля Нонго и центрального защитника Семена Вовченко, который при наличии предложения может покинуть клуб.
