Верес одержал первую победу в новом сезоне УПЛ
Команда Шандрука на выезде победила ЛНЗ
около 1 часа назад
ЛНЗ - Верес/фото: Верес
В четвертом туре чемпионата Украины на стадионе Черкассы-Арена ровенский Верес одержал уверенную победу над ЛНЗ со счетом 2:0.
Счет в поединке был открыт уже на 3-й минуте: после передачи Игоря Харатина игрок гостей Виталий Бойко поразил ударом в одно касание ворота ЛНЗ.
Во втором тайме команда Олега Шандрука закрепила успех. На 69-й минуте Владислав Шарай прострелил с фланга, а Денис Ндукве замкнул передачу, оформив второй гол для Вереса.
ЛНЗ завершал встречу вдесятером - в конце матча красную карточку получил Назарий Муравский.
Финальный свисток зафиксировал победу Вереса со счетом 2:0.
УПЛ. 4-й тур
ЛНЗ (Черкассы) – Верес (Ровно) – 0:2
Голы: Бойко, 3, Ндукве, 69