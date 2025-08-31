В четвертом туре чемпионата Украины на стадионе Черкассы-Арена ровенский Верес одержал уверенную победу над ЛНЗ со счетом 2:0.

Счет в поединке был открыт уже на 3-й минуте: после передачи Игоря Харатина игрок гостей Виталий Бойко поразил ударом в одно касание ворота ЛНЗ.

Во втором тайме команда Олега Шандрука закрепила успех. На 69-й минуте Владислав Шарай прострелил с фланга, а Денис Ндукве замкнул передачу, оформив второй гол для Вереса.

ЛНЗ завершал встречу вдесятером - в конце матча красную карточку получил Назарий Муравский.

Финальный свисток зафиксировал победу Вереса со счетом 2:0.

УПЛ. 4-й тур

ЛНЗ (Черкассы) – Верес (Ровно) – 0:2

Голы: Бойко, 3, Ндукве, 69