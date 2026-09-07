Сергей Разумовский

Нападающий Вереса Натанель Блер успешно перенёс хирургическое вмешательство после серьёзной травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Австралиец получил повреждение на 55-й минуте матча пятого тура украинской Премьер-лиги против Зари. Блер вступил в борьбу с полузащитником луганской команды Яковом Башичем, после чего не смог продолжить поединок.

Медицинское обследование выявило у футболиста перелом левой малоберцовой кости. Из-за характера травмы нападающему потребовалась операция, которую провели после дополнительных консультаций и подготовки.

В Вересе не сообщили точный срок восстановления Блера. В то же время по информации «ТаТоТаке», ориентировочно футболист может вернуться к тренировочному процессу в конце ноября. Окончательные сроки будут зависеть от хода реабилитации, состояния ноги и рекомендаций медицинского штаба.

Потеря австралийца стала неприятной новостью для ровенской команды. Блер успел стать одним из самых заметных форвардов Вереса на старте сезона, хотя пока не записал на свой счёт результативных действий.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провёл шесть матчей во всех турнирах. Больше всего внимания он привлёк в поединке против Динамо, который завершился поражением Вереса со счётом 1:2.

В той встрече Блер постоянно создавал проблемы обороне киевлян благодаря активности, скорости и готовности бороться за каждый мяч. Австралиец был близок к забитому голу, а его действия заставляли защитников Динамо действовать максимально внимательно.