Сергей Разумовский

Нападающий ровенского Вереса Натанэль Блер в ближайшее время перенесет хирургическое вмешательство из-за серьезной травмы, полученной в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против Зари. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Австралийский форвард получил повреждение во время поединка, который завершился вничью – 1:1. Из-за травмы Блер не смог продолжить игру, а после обследования врачи определили характер повреждения и необходимость операции.

Хирургическое вмешательство запланировано на 7 сентября. Операцию нападающему проведут в Ровно, где футболист пройдет и последующий этап восстановления под наблюдением медицинского штаба клуба. Окончательный диагноз – перелом малоберцовой кости. По предварительному прогнозу, Блер сможет вернуться к тренировкам примерно в середине ноября.

Травма стала неприятным ударом для самого футболиста и команды, так как Блер успел обратить на себя внимание своими выступлениями на старте сезона. Австралиец отличался активностью, настойчивостью и постоянным давлением на защитников соперника.

Особенно ярко нападающий проявил себя в матче второго тура УПЛ против Динамо. Несмотря на поражение ровенской команды со счетом 1:2, Блер не раз создавал проблемы обороне киевлян. Форвард действовал агрессивно, цеплялся за мячи и был близок к тому, чтобы отличиться забитым голом.

Благодаря своей физической мощи и умению навязывать борьбу Блер заставлял оборонцев Динамо постоянно находиться в напряжении. Его движения без мяча и готовность бороться за каждый эпизод помогали Вересу создавать опасные моменты у ворот соперника.