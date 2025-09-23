Павел Василенко

Защитник Максим Смиян продлил контракт с Вересом. Новое трудовое соглашение будет действовать до января 2028 года, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

В текущем сезоне Смиян сыграл за Верес в семи матчах чемпионата УПЛ и Кубка Украины и отметился одним забитым мячом.

В общей сложности за полтора года в составе красно-черных 23-летний футболист провел во всех турнирах 33 игры и забил 2 гола.

На данный момент Верес занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав семь очков.