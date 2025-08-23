Бывший вратарь Вереса Богдан Когут, который провел за ровенчан 135 матчей, сообщил в интервью «Украинскому футболу», что он мог остаться в клубе. В настоящее время 37-летний украинец работает спортивным директором Феникс-Мариуполя.

Был вариант остаться в Вересе. Речь шла о том, чтобы пойти учиться на тренера или занять какую-то другую должность в клубе. Президент Иван Надеин сказал: «Подумай, чего ты хочешь?». Верес был готов оплатить обучение, чтобы я пошел работать в академию или U-19.

Однако на этом мы и разошлись, так как я особо не углублялся в эти предложения из-за желания быть дома во Львове. Надоело ездить за карьерой. Поэтому хорошо, что с Фениксом-Мариуполь получилось. Интересный проект в Первой лиге.

С тем всем я всегда могу вернуться в Верес. Порадовали слова президента, который сказал, что меня всегда ждут и двери открыты.