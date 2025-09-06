Павел Василенко

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины проиграла Франции (0:2) в первом матче отбора на ЧМ-2026. Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе сине-желтых, проведя на поле 83 минуты.

Известный тренер Юрий Вернидуб в интервью sport-express.ua признался, что ему понравилась игра Ярмолюка, а в перспективе Егор может стать одним из лидеров национальной команды.

«Мне очень нравится Ярмолюк. Ему нужно дать немного времени, и он станет одним из лучших в сборной Украины. Также неплохо выглядели Зубков, Гуцуляк, Конопля. Трубин был одним из лучших, несколько раз спас команду, особенно в первом тайме».

На данный момент в активе Ярмолюка три матча в составе национальной сборной Украины.

Матч Украины с Азербайджаном состоится 9 сентября. Начало встречи в Баку запланировано на 19:00 по киевскому времени.