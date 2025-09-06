Вингер сборной Украины покинул расположение команды Реброва
Футболист пропустит ближайший матч сине-желтых
около 1 часа назад
Сборная Украины понесла ощутимую потерю перед вторым матчем отбора на чемпионат мира-2026. Вингер Жироны и один из лидеров национальной команды Виктор Цыганков вынужден покинуть расположение сборной из-за травмы.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола:
«После мышечной травмы, которую Цыганков получил в клубе, хавбек не успеет восстановиться к второму матчу отбора ЧМ-2026 против Азербайджана и вынужден вернуться в расположение каталонской команды».
Цыганков пропустил стартовую встречу отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2), рассчитывая восстановиться к поединку с Азербайджаном. Однако обследование показало, что повреждение серьезнее, чем ожидалось, поэтому футболист не сможет помочь сине-желтым.
Матч Украина – Азербайджан состоится 9 сентября в Баку на Республиканском стадионе.