Маркевич проанализировал поражение сборной Украины от Франции
Специалист высказал свое мнение об игре сине-желтых
23 минуты назад
Известный тренер Мирон Маркевич в интервью сайту BLIK.ua прокомментировал матч отбора ЧМ-2026 Украина – Франция (0:2).
«Во втором тайме сыграли неплохо, могли и забить, моменты были, особенно у Забарного. 20-30 минут были хорошими в нашем исполнении. В первом тайме удача была на нашей стороне, что французы больше не забили, а во втором тайме удача нас покинула, и мы не смогли реализовать свои моменты. Но нужно понимать, против кого мы играли. Франция — это одна из топ-команд мирового футбола. Сейчас нужно думать уже об Азербайджане и сыграть против него так, как второй тайм с Францией».
9 сентября сборная Украины сыграет с Азербайджаном во втором матче отбора ЧМ-2026.
Встреча состоится в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.