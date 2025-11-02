Вест Хэм неожиданно одержал волевую победу над Ньюкаслом
Лондонский клуб забил три мяча и оформил камбэк
около 8 часов назад
Вест Хэм – Ньюкасл/фото: Вест Хэм
В десятом туре Английской Премьер-лиги состоялся матч между Вест Хэмом и Ньюкаслом.
Встреча, которая прошла на Олимпийском стадионе в Лондоне, принесла хозяевам долгожданную победу, положив конец затяжной безвыигрышной серии.
Молотобойцы сумели трижды поразить ворота соперника и одержали уверенную победу со счетом 3:1.
Отметим, что ранее Вест Хэм в последний раз праздновал успех еще 31 августа, когда разгромил Ноттингем Форест со счетом 3:0. С тех пор команда потерпела пять поражений и лишь один раз сыграла вничью.
Английская Премьер-лига. 10-й тур, 2 ноября
Вест Хэм – Ньюкасл – 2:1
Голы: Пакета, 35, Ботман, 45+5 (автогол), Соучек, 90+8 – Мерфи, 4